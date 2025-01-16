Зеленский: Россия потеряла до 35 тысяч военных на Курском направлении

В то же время глава государства признал, что украинская сторона также несет потери.

Россия понесла огромные потери на Курском направлении, потеряв от 30 до 35 тысяч военных.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью польским СМИ.

“Представьте, вы готовы отдать жизнь 30 тысячам своих людей ради того, чтобы 5 месяцев давить на нас, не имея результата. Большие потери у россиян”, – сказал Зеленский.

В то же время глава государства признал, что украинская сторона также несет потери, и назвал основным вызовом в этой ситуации необходимость обучения и пополнения состава военных.

"Безусловно, у нас также ранены и убиты. Надо учить людей, пополнять состав. Это большой вызов", – подчеркнул он.

Напомним, войска Российской Федерации за прошедшие сутки, 15 января, продолжили наступать в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Впрочем, оккупанты не продвинулись.