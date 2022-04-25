Зеленский: Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всей территории

Владимир Зеленский сообщил, что на Пасху Россия не прекращала обстрелы украинских городов, а также убила детей.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 25 апреля сообщил, как Россия "поздравила" Украину с Пасхой.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжали обстрелы мирных городов Украины, убийства взрослых и детей.

"Вчера христиане Восточного обряда праздновали Пасху. Традиционное приветствие "Христос Воскрес" звучало также и в России. Но означали ли там эти слова то же самое, что и во всем православном мире?

Россия поздравила Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству. Ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу. Для чего потребовался этот удар, на Пасху. Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник. Так христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и громады. Которые обстреляли Чугуев в Харьковской области. Убивших в Пасху еще двоих детей в Донецкой области: девочек 5 и 14 лет. Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью, что сделано против мирных городов. Все, что делает Россия на территории Украины, это не христианство. Это то, чему противостоял Христос", — отметил он.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Россия в очередной раз отказалась открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя.

"Не христиане люди, снимавшие в оккупированных районах Украины пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов. Тем более каждый знает, в том числе и в России, что до 24 февраля у всех украинцев, во всех уголках Украины была возможность праздновать Пасху свободно, в любом храме, и без всяких гуманитарных наборов. Не христиане люди, которые пытаются построить в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жестокий оккупационный режим. Держат людей в заложниках, пытают людей. Которые даже на Пасху не давали людям покинуть оккупированную территорию, угрожали смертью", — сказал президент.

Напомним, россияне обстреляли Кременчуг, за вечер по городу прилетели 9 ракет.

Читайте также: