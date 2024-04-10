Зеленский сделал резкое заявление о Трампе и встрече с ним

Бывший президент США выразил готовность приехать в Украину, однако не назначил дату.

Президент Украины Владимир Зеленский с уважением отозвался о Дональде Трампе как о лидере, с которым он стремится построить конструктивное партнерство.

Об этом он заявил в интервью Politico.

“Мы передавали месседжи и контекст через соответствующих людей. Мы говорили, что хотели бы, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, увидел все своими глазами и сделал собственные выводы. В любом случае, я готов с ним встретиться и обсудить этот вопрос», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что Трамп выразил свой интерес в принятии приглашения, но не назначил дату.

Напомним, Зеленский прокомментировал план Трампа по окончании войны.

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