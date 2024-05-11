Зеленский сделал заявление о ПВО и показал ужасающие последствия "прилетов" (видео)

Как подчеркнул глава государства, действительно помогающий пакет – это привезенное в Украину оружие, а не только объявленное.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности того, чтобы партнеры поддерживали ВСУ своевременными поставками систем ПВО. Глава государства также показал видео с последствиями российских ударов.

Об этом президент написал в Сети 11 мая.

Зеленский подчеркнул, что сейчас каждая система ПВО и каждая ракета к ней – это буквально то, что спасает жизнь, дает жить украинским городам и громадам.

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"Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременными поставками. Действительно своевременными. Пакет, который действительно помогает, – это привезенное в Украину оружие, а не только объявленное", – отметил в заявлении глава государства.

Он добавил, что российский террор должен проиграть, а жизнь – выигрывать. И это возможно сделать "лишь конкретной силой, конкретным оружием".

Зеленский поблагодарил всех в мире, кто Украине в этом помогает.

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Напомним, 10 мая на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский заявил, что не все партнеры Украины оперативно передают ей обещанное оружие. Такие поставки нужно ускорить.

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