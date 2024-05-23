Зеленский сделал заявление о ракетном ударе россиян по типографии "Фактор-печать" в Харькове

Президент также призвал мировых лидеров противодействовать террору и прилагать больше усилий и решимости, чтобы российский террор наконец-то проиграл.

Сегодня, 23 мая, целый день спасатели ликвидировали последствия ударов российских террористов по Харьковщине. Под ударом находились Харьков, Люботин, Дергачи. Ракеты, затем управляемые авиабомбы. Одна из мишеней России сегодня – это издательский комплекс, один из самых больших в Украине.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время вечернего обращения 23 мая.

"Ракетный удар. Люди погибли, ранены, сгорел склад с книгами, оборудование. Там печаталось много украинских издательств. И это для российских террористов — цель. Все сферы жизни они хотят сжечь, разрушить", — сказал президент.

Он отметил, что много реакций и в Украине, и в мире было на этот очередной акт российского террора.

"Но всякий раз, когда случаются такие удары, когда рушатся наши города и села, когда уничтожаются жизнь и сгорают книги и все, что бережет человечность, – всегда стоит открыто говорить, почему это до сих пор возможно. Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите ", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что дефицит систем ПВО, которые действительно есть в мире, влечет за собой абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи границ Украины, в частности ракетные установки, которые, собственно, бьют по украинцам.

Напомним, 23 мая российская армия нанесла удар по типографии "Фактор-печать" в Харькове. В результате атаки погибли и ранены. Так, пострадали 21 человек, о чем сообщили в пресс-службе ГСЧС. Семь человек погибли. 24 мая в Харькове объявили Днем траура.

Читайте также: