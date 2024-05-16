Зеленский сделал заявление о ситуации на Харьковском направлении и в Волчанске

Благодаря Силам обороны "удалось добавить уверенности" на Харьковском направлении, в частности, в Волчанске.

Об этом 16 мая в ходе вечернего обращения сказал президент Владимир Зеленский.

"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются – продолжаются и в других районах в приграничной области Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше", – сообщил Зеленский.

По заявлению президента, Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.

"Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом – решающая. Спасибо каждому, кто делает все, чтобы наше государство выстояло! Спасибо каждому в мире, кто помогает!" – добавил он.

Напомним, Нацполиция Украины все еще работает в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей. Стало известно, что на Харьковщине оккупанты расстреливают украинцев, сопротивляющихся. Также сообщают о похищении жителей. О зверствах россиян в городе, за которое ведутся бои, говорится в эксклюзивном репортаже TSN.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В ВОВЧАНСКЕ РОССИЯ РАСТРЕЛЯЮТ УКРАИНЦЕВ! Людей похищают и сгоняют в подвалы!"

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