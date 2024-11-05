Зеленский сделал заявление о солдатах КНДР в России и обратился к тем, кто отреагировал на эскалацию

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появление в России северокорейских солдат и выразил благодарность всем в мире, кто отреагировал на этот шаг.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 5 ноября.

"Хочу поблагодарить всех в мире, кто отреагировал на появление в России северокорейских солдат. И кто отреагировал не только словами, но и готовит через это ответные действия в поддержку нашей защиты здесь, в Украине", — сказал он.

Зеленский также напомнил, что террор имеет способность распространяться, поэтому противодействие должно быть соответственно сильным.

"Может распространяться как вирус, когда не встречает достаточного противодействия. Сейчас противодействие должно стать достаточным. Достаточно сильным. Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Мы должны вместе с миром сделать все, чтобы этот российский шаг на расширение войны, на настоящую эскалацию, чтобы этот его шаг стал проигрышным. И для него, и для Северной Кореи.

Спасибо всем, кто работает ради нашего государства и людей! Слава Украине!» – сказал президент.

Напомним, ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российские инструкторы учат северокорейских военных и офицеров руководить дронами в Курщине.

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