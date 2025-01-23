Зеленский сделал заявление об условиях замораживания войны по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский высказал категоричную позицию о возможности замораживания войны на линии разграничения. По его словам, это создаст слабые стартовые условия для Украины в предстоящих переговорах с Россией, ведь даст врагу время восстановления сил.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

"Это, мягко говоря, не самое лучшее предложение для Украины, это слабая позиция на входе в будущие переговоры для Украины. Они ничего не теряют, они только получают и высвобождают время на то, чтобы восстанавливать свои силы, потому что я считаю, что они хотят прийти снова", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что вопрос замораживания войны будет зависеть от гарантий безопасности, которые получит Украина. В то же время он подчеркнул, что доверять обещаниям России нет смысла из-за их постоянных нарушений договоренностей.

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"Хочется иметь это понимание до начала переговоров, потому что есть гарантии безопасности, которые не зависят от России. И я буду вам откровенен: России все равно никто верить не будет в Украине. Поэтому гарантии безопасности от России меня лично не очень интересуют, потому что какая разница, что они обещают, если они не держат слово? Гарантии уже были много раз", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что гарантии того, что Россия не попытается во второй раз напасть на Украину, должны поступить от Дональда Трампа.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость привлечения миротворческого контингента войск для поддержки безопасности на фронте вместе с Вооруженными силами Украины.