Зеленский: "Сегодня у нас хорошая новость, наши защитники продвигаются на Киевщине"

Зеленский: "Сегодня у нас хорошая новость, наши защитники продвигаются на Киевщине"

По словам президента, оккупантов оттесняют от Ирпеня и Киева.

Украинские военные в Киевской области возвращают контроль над украинской территорией, однако говорить о безопасности в этой части области рано.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Сегодня у нас хорошая новость. Наши защитники продвигаются на Киевщине, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы. Благодарен каждому и каждой. Всем, кто работал на этот результат", — отметил он.

По словам президента, оккупантов оттесняют от Ирпеня и Киева, однако говорить о безопасности в этой части области рано. Боевые действия продолжаются.

"Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу, пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни, сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым", – резюмировал он.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Киевской области российский враг сосредотачивается на содержании оккупированных территорий и подготовке к возобновлению наступательных операций. Захватчик проводит перегруппировку, концентрирует технику в населенных пунктах и лесах, чтобы предотвратить ее повреждение огнем. Подразделения ВСУ продолжают вести оборонные действия и осуществлять успешные контратаки по отдельным направлениям.

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