Зеленский: сейчас у ВСУ есть вооружение, которое в начале войны Украина не могла даже купить

Президент Владимир Зеленский говорит, что в начале полномасштабного вторжения в Россию Украина могла купить Bayraktar. Впрочем, сейчас ситуация поменялась. У украинских военных появилось натовское оружие.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

"Тот минимум, который у нас был с 2014-го, на мой взгляд, недостаточен. Серьезные силы, которые нам были нужны, вроде HIMARS, которые мы сейчас все видим, или, скажем, 155-миллиметровая артиллерия... Я уже не говорю о танках и авиации. Ничего этого у нас не было, не было возможности купить это", — говорит президент.

По его словам, Украина смогла договориться только о закупке боевых беспилотников Bayraktar. Впрочем, только ими нельзя воевать. Сейчас на шестом месяце войны ВСУ нуждаются в вооружении.

Украина все еще просит помочь закрыть небо с помощью авиации. "Наша страна никуда не уйдет, мы готовы воевать, дайте нам оружие. И как только мы его получим, мы будем бороться", — подчеркнул президент.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что ранее украинские военные только могли мечтать об определенных видах оружия. Впрочем, уже сейчас защитники ждут ее прибытия.

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