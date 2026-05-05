Зеленский шокировал новым числом потерь армии Путина и предупредил о еще более сильных атаках

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ликвидации более 35 тыс. российских оккупантов за апрель и значительном росте среднедальних ударов по врагу. Украина удвоила количество мидлстрайков и готовит масштабное привлечение роботизированных систем на фронте.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский заслушал отчет военного командования и министра обороны Михаила Федорова по итогам апреля. По словам президента, украинские силы демонстрируют весомые результаты в уничтожении противника.

Потери РФ за апрель 2026 года

«Россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе, и за апрель более 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными. По каждому поражению есть четкое подтверждение», — проинформировал глава государства.

В то же время Вооруженные силы Украины удерживают стабильный уровень обороны позиций, а главной задачей остается дальнейшее наращивание результатов.

ВСУ увеличат количество мидлстрайков

Значительно увеличилось и количество так называемых мидлстрайков: сейчас поражений на дистанции более 20 км вдвое больше, чем в марте, и вчетверо больше, чем в феврале.

«И будет еще больше. Это приоритетное направление», — анонсировал Зеленский.

Операции с НРК

Отдельно он отметил необходимость масштабирования роботизированных операций. В течение апреля было выполнено более 10 200 логистических и эвакуационных задач с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК), что является существенным показателем, однако для нужд фронта этого недостаточно.

«Соответственно, контрактирование НРК, производство, поставки в войска должны постоянно расти. Май должен дать большие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны», — сообщил президент.

Он добавил, что в дальнейшем планируется активное увеличение производства всех видов беспилотников и роботизированных систем.

Ежедневные потери врага

Напомним, в конце апреля командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что армия РФ ежедневно теряет не менее тысячи человек, достигая лишь мизерных территориальных достижений. По его словам, оккупанты продвигаются крайне медленно и имеют ограниченные тактические возможности для прорыва. Пивненко отметил важность развития мидлстрайков для уничтожения вражеских ресурсов в тылу и внедрения наземных роботов для безопасной эвакуации и логистики.

По состоянию на 5 мая общие потери российской армии составили около 1 336 120 человек, из которых 970 ликвидированы и ранены за последние сутки. Генштаб ВСУ сообщил также о значительном уничтожении вражеских оружия и техники.

