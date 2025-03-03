Зеленский сказал, чем закончится принуждение к соглашению с территориальными уступками России

Принуждение к мирному соглашению с территориальными уступками России содержит риск возобновления боевых действий через некоторое время.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

"Это тогда будет не мирное соглашение, это силовое разделение земли", — подчеркнул он.

Также читайте Лавров обвинил Европу во всех бедах за последние 500 лет

При этом украинский президент добавил, что, по его мнению, такая ситуация приведет к возобновлению боевых действий.

"Я думаю, что те страны, которые сегодня вокруг этой войны — и поддерживающие нас, и те, что хотят выступать посредниками — они понимают, что если закончить войну несправедливо, то будет вопрос времени, когда люди будут возвращать эту справедливость", — отметил Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Извинения ТРАМПА, УСТУПКИ РОССИИ и ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ИНТЕРВЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО В ЛОНДОНЕ"

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что гарантии безопасности для Украины должны стать частью мирного соглашения, по которому Украина уступит РФ часть оккупированных территорий.

Читайте также: