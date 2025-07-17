Зеленский сказал, что заставит Путина согласиться на окончание войны / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский считает экономические санкции «гуманитарным» способом остановить войну, что позволяет избежать прямого военного участия США в конфликте с Россией. Он подчеркивает, что такое давление способно убедить Владимира Путина прекратить агрессию.

Об этом сообщает New York Post.

По мнению Зеленского, санкции напрямую повлияют на финансовое состояние рядовых россиян. А это может привести к резкому падению популярности Путина внутри страны. Также, вероятно, это приведет к общественному протесту со стороны населения, которое уже находится под значительным давлением.

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«Они боятся, что у них либо заберут деньги, либо их посадят в тюрьму [если они сейчас выскажутся]», — пояснил Зеленский. Однако он добавил: «Но когда людей… увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого терпеть, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв».

Зеленский убежден, что эта стратегия может помочь президенту США Дональду Трампу положить конец войне. По его словам, одержимый властью Путин потеряет желание продолжать насилие, если потеряет поддержку собственного народа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, ранее поставившего России 50-дневный срок для остановки войны, пригрозив санкциями в виде 100% пошлин на нефть. По словам Зеленского, любое промедление — это новые смерти и разрушения.