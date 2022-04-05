Зеленский назвал цену, которую придется заплатить за взятие силой оккупированного Донбасса

Президент объяснил тактику последовательности по вопросу Донбасса и отметил, что наши бойцы там воюют с саранчой.

Взятие силой оккупированного Донбасса сейчас может стоить украинской армии сотни тысяч жизней, сказал президент Владимир Зеленский во время интервью украинским СМИ.

"Первый шаг, который может быть, это наши мощные воины. Это ООС. Они воюют с саранчой. На одного человека там идет, я даже не могу представить, сколько людей... Это будет сразу: 40-50 тысяч наших. Сразу. Это, если мы сейчас – без тактики, без стратегии скажем: нет, вперед, бежим! Так не будет.5-6 суток боев может стоить нам сотни тысяч человек.Нашему государству нужна крепкая армия.Если мы хотим самых мощных, опытных людей потерять из-за то, что "я сейчас хочу", мы должны понять, что к нам вернутся и уже не через 2-3 года, а вернутся в тот же месяц.Во все остальные позиции и во все снова Бучи.Все военные об этом знают. серьезная история. Поэтому к этому нужно относиться последовательно", – отметил президент.

Он также добавил, что будет считать победой ВСУ, народа Украины, а также дипломатии, если первую часть каких-либо будущих договоренностей, "которые случатся или которые не случатся", то, что "мы отразим все наше государство до этой точки, о которой я сказал, и будем иметь понимание, о чем мы будем говорить на следующее время о временно оккупированных территориях".

"Я считаю, что это будет победа", — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что говорить с Россией необходимо, чтобы остановить войну и не потерять украинские территории.

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