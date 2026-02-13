Зеленский сказал, когда Трампу выгоднее всего закончить войну в Украине: подробности заявления

ВСУ на фронте / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие несколько месяцев могут стать решающим «окном возможностей» для завершения войны. По его мнению, этот процесс напрямую зависит от личной заинтересованности президента США Дональда Трампа и его политических амбиций.

Об этом заявил глава государства в интервью The Atlantik.

Зеленский подтвердил предположение, что сейчас существует уникальный момент, когда интересы Украины и политические цели Белого дома могут совпасть. Президент подчеркнул, что россиянам также следует отдавать себе отчет в этом факторе.

«Думаю, что да (это окно возможностей — ред.). Пусть это будет моя субъективная точка зрения, потому что я знаю, что американская сторона иногда обижается, когда я выражаю именно это мнение. Но одно мне понятно. Россияне могут использовать это время, чтобы завершить войну, пока президент Трамп действительно заинтересован в том, что это очень важно и ценно для него», — отметил Зеленский.

Украинский лидер призвал «говорить как взрослые» и отвергнуть лишние иллюзии. По его словам, мотивация Трампа достаточно прагматична. Хотя желание сохранить человеческие жизни является важным, ключевым фактором для американского президента остается политический успех в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

«Ценность может звучать слишком меркантильно для некоторых людей. Но давайте говорить честно. Самая выгодная ситуация для Трампа — сделать это до промежуточных выборов. Это была бы победа для него», — объяснил Зеленский.

Президент подытожил, что для Трампа успешное завершение конфликта станет безусловной политической победой, которую он сможет использовать для укрепления своих позиций.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что война является вопросом выживания, однако Украина стремится к дипломатическому завершению. Глава государства надеется на скорый мир, заметив, что из-за выборов США хотят завершить конфликт до июня. Украина уже предложила американской стороне четкий пошаговый план по срокам и этапам.