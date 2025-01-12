За неделю россияне выпустили по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов. Война РФ идет только благодаря способности армии РФ терроризировать Украину и использовать свое превосходство в небе.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, сколько авиабомб и дронов Россия выпустила по Украине за неделю

Россию можно только принудить к миру

По словам Зеленского, важно, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть между нами. Решения саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью.

"Мы говорили с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. В этом нет ничего невозможного, и это только усугубит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен продолжительный мир", – отметил Зеленский.

Россия не останавливает свои войны по желанию, подчеркивает президент, ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил подразделения Сил обороны, которые наносят удары по вражеской территории, уничтожая военные объекты и логистику государства-агрессорки. При этом он поручил увеличить количество заказов дронов и нарастить производство украинских ракет.

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