Зеленский сказал, сколько оккупантов погибло в Украине и благодаря чему

Украинские военные смогли "сломать" наступление российских войск благодаря оружию, которое нам предоставили международные партнеры.

Об этом глава государства сообщил в интервью CNN.

По словам Владимира Зеленского, оккупанты во время полномасштабного вторжения понесли потрясающие потери в живой силе и артиллерии. По его оценкам, РФ понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина. Однако назвать точное количество потерь сейчас невозможно, но существует очень большая разница.

Одной из причин того, почему существует такая разница, нежелание Украины "бросать" людей как "пушечное мясо".

"Когда мы просим наших партнеров об артиллерии или бронетехнике, то это не только оружие, но прежде всего защита наших военных", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он добавил, что артиллерия, которую нам передали страны-партнеры США и Европа, смогла "сломать" наступление российских оккупантов.

"Мы их остановили, мы деоккупировали значительную часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии", – подчеркнул глава государства.

Оружие от международных партнеров

За время войны большинство цивилизованных стран стали помогать Украине в экономическом, гуманитарном и военном плане. Например, Франция готова предоставить Украине еще шесть гаубиц Caesar. В целом планируется поставить нашему государству 24 подобных гаубицы.

В то же время и Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 120 миллионов евро. Из этой суммы 45 миллионов евро было выделено для танков Т-72.

И хотя Россия своими фейками пыталась дискредитировать ВСУ, что якобы те перепродают оружие, но в Пентагоне не обнаружили случаев перепродажи западного оружия в Украине.

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