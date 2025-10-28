ТСН в социальных сетях

Зеленский сказал, возможно ли наступление россиян на Сумщине и Харьковщине

Владимир Зеленский заявил, что у врага нет сил для полномасштабных операций.

Ирина Лабьяк
Российское наступление в Сумской области

Российское наступление в Сумской области / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, возможно ли наступление российских войск в Сумской и Харьковской областях.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

Зеленский утверждает, что у врага нет сил для наступления на Сумщине.

"На Сумщине у них нет сил. Они понемногу будут перебрасывать все на Покровск. Они понимают, что больше времени «продавать» что-то президенту Трампу как свои якобы успехи они не смогут», — рассказал президент.

Напомним, комментируя ситуацию на фронте, Зеленский сообщил, что Покровск на сегодня является главной целью российской армии, и заявил о наращивании группировки защитников для его обороны. По словам главы государства, враг хотел, чтобы Купянск был основной целью, но не имеет там возможностей для наступления. На Новопавловском направлении ситуация более-менее стабильная; в Лимане захватчики полностью потеряли наступательную инициативу; Часов Яр и Константиновка — без успеха противника; украинские силы немного продвинулись на Сумском направлении.

