Президент подчеркнул, что проблема заключается не в количестве мобилизованных, а в недостаточных темпах и масштабах снабжения оружием от союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отвергает предложения западных союзников снизить возраст мобилизации. По мнению главы государства, первоочередной задачей остается укомплектование существующих подразделений вооружением.

Об этом президент заявил украинским журналистам.

"У нас на фронте более 100 бригад, и они неукомплектованы. Сначала нужно их полностью обеспечить вооружением", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что проблема заключается не в количестве мобилизованных, а в недостаточных темпах и масштабах снабжения оружием от союзников.

В США же советники как президента Байдена, так и Дональда Трампа высказывают другое мнение. Они настаивают, что Украине следует снизить мобилизационный возраст, поскольку, по их мнению, уровень военной помощи, включая технику, уже достаточен для эффективной обороны.

В то же время, по мнению доктора экономических наук Александра Гладуна, снижение мобилизационного возраста будет побуждать семьи с детьми выезжать за границу.