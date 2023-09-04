Зеленский снова приехал в Донецкую область и встретился на фронте с военными: фото

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 сентября, прибыл в Донецкую область и встретился с военными, защищающими Украину на этом направлении.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский вместе с командующим морской пехоты и ОТУ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Визит Зеленского в Донецкую область / Фото: Офис президента Украины

Там президент заслушал доклады командиров боевых бригад о ситуации на фронте, статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.

Визит Зеленского в Донецкую область / Фото: Офис президента Украины

Зеленский выслушал также военных. Речь шла о большой потребности в БПЛА и антидроновых средствах, недостаточном комплектовании подразделений личным составом и нехватке отдельных типов боеприпасов.

Украинский президент также наградил украинских военных, в частности:

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Командование морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Виктор Сикоза получил звание Героя Украины . Он защищает наше государство с 2014 года. Его бригада выполняла боевые задачи на Херсонском направлении, полковник лично возглавлял подразделения бригады во время контрнаступательных действий.

. Он защищает наше государство с 2014 года. Его бригада выполняла боевые задачи на Херсонском направлении, полковник лично возглавлял подразделения бригады во время контрнаступательных действий. Орденами Богдана Хмельницкого I-III ступеней, "За мужество" III степени и орденами княгини Ольги III степени наградили проявивших себя на фронте защитников и защитниц.

Зеленский наградил военных / Фото: Офис президента Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины может закончиться и в 2023 году, однако при определенных условиях.

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