Зеленский снова приехал в Донецкую область и встретился на фронте с военными: фото

Зеленский посетил командные пункты бригад, воюющих на Донецком направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 сентября, прибыл в Донецкую область и встретился с военными, защищающими Украину на этом направлении.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Зеленский вместе с командующим морской пехоты и ОТУ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 38-й отдельной бригады морской пехоты.
Там президент заслушал доклады командиров боевых бригад о ситуации на фронте, статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.
Зеленский выслушал также военных. Речь шла о большой потребности в БПЛА и антидроновых средствах, недостаточном комплектовании подразделений личным составом и нехватке отдельных типов боеприпасов.
Украинский президент также наградил украинских военных, в частности:
- Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Командование морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Виктор Сикоза получил звание Героя Украины. Он защищает наше государство с 2014 года. Его бригада выполняла боевые задачи на Херсонском направлении, полковник лично возглавлял подразделения бригады во время контрнаступательных действий.
- Орденами Богдана Хмельницкого I-III ступеней, "За мужество" III степени и орденами княгини Ольги III степени наградили проявивших себя на фронте защитников и защитниц.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины может закончиться и в 2023 году, однако при определенных условиях.
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