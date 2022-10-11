Зеленский: со вчерашнего дня россиянами применено более 100 крылатых ракет и десятки различных беспилотников

Второй день Украина страдает от массированных российских ракетных ударов и 230 день от российской террористической войны. Оккупанты за это время применили против украинцев более 100 крылатых ракет.

Россияне за два дня использовали против украинцев более 100 крылатых ракет. Пытаются наносить удары оккупанты и иранскими дронами.

Об этом 11 октября сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании группы G7.

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“Со вчерашнего дня врагом применено более 100 крылатых ракет, десятки разных беспилотников — включая иранские “Шахиды”. Каждые 10 минут я получаю уведомление о применении оккупантами иранских дронов. Сегодня было 28 пусков российских ракет. Это только за это утро. И 84 за вчера”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, миру нужно понять, что у нас есть общий враг, который не ограничивается ракетными атаками, а применяет диверсии против газопроводов в Балтийском море.

"Россия хочет спровоцировать хаос в Украине и всем демократическом мире, поэтому использует все: от ракетных ударов до захвата атомной станции, от угроз радиационной катастрофы и диверсий против инфраструктуры Европы до сознательной попытки уничтожить все энергообъекты Украины. Руководитель России, находящийся сейчас на завершающем этапе своего правления, все еще имеет возможность для повышения эскалации. И эта возможность представляет угрозу для всех нас”, — сказал президент Украины.

Напомним, что в России проводят опрос по возвращению Крыма под контроль Украины.

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