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Зеленский собрал на совещание главных военных и силовиков: что обсуждали

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Зеленский собрал на совещание главных военных и силовиков: что обсуждали

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 августа, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Во время заседания глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад главных военных и силовиков о текущей ситуации на фротне и вместе проанализировали ситуацию на наиболее острых участках фронта.

Об этом украинский президент рассказал в традиционном видеообращении в четверг, 4 августа.

"Провел сегодня заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Министр обороны Украины Алексей Резников доложил о текущем снабжении войск техникой и боеприпасами. Докладывали также "главком" Залужный, руководитель СБУ Малыш, министр внутренних дел Монастырский. Проанализировали ситуацию на наиболее острых участках фронта, в частности, в Донецкой области. Отдельное внимание уделили состоянию выполнения предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться на 100%", - сказал Зеленский.

Следует отметить, что на предыдущем заседании Ставки:

  • обсуждали текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины,
  • определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления украинских позиций,
  • проработали вопрос о поставках новейших вооружений для ВСУ.

Напомним, 4 августа российские войска обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке. Глава государства отреагировал на вражеские обстрелы кафиров, заявив, что "они знали, куда бьют".

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