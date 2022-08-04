Зеленский собрал на совещание главных военных и силовиков: что обсуждали

Во время заседания глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад главных военных и силовиков о текущей ситуации на фротне и вместе проанализировали ситуацию на наиболее острых участках фронта.

Об этом украинский президент рассказал в традиционном видеообращении в четверг, 4 августа.

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"Провел сегодня заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Министр обороны Украины Алексей Резников доложил о текущем снабжении войск техникой и боеприпасами. Докладывали также "главком" Залужный, руководитель СБУ Малыш, министр внутренних дел Монастырский. Проанализировали ситуацию на наиболее острых участках фронта, в частности, в Донецкой области. Отдельное внимание уделили состоянию выполнения предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться на 100%", - сказал Зеленский.

Следует отметить, что на предыдущем заседании Ставки:

обсуждали текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины,

определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления украинских позиций,

проработали вопрос о поставках новейших вооружений для ВСУ.

Напомним, 4 августа российские войска обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецке. Глава государства отреагировал на вражеские обстрелы кафиров, заявив, что "они знали, куда бьют".

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