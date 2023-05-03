Зеленский сообщил, что Россия за день убила в Херсонской области 21 человека: "Мир должен это видеть" (фото)

Оккупанты обстреливали супермаркеты и вокзал в Херсоне.

Российские террористы во время массированного обстрела Херсонской области 3 мая убили 21 человека, еще 48 получили травмы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент опубликовал жуткие кадры из обстрелянного Херсона, подчеркнув, что "мир должен это увидеть".

"Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонщине. По состоянию на данный момент – 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших", — сообщил президент.

В Херсоне количество погибших возросло до 21 человека. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Зеленский пообещал, что виновные в массированном обстреле Херсона и области будут наказаны.

Россияне весь день убивали гражданских в Херсоне. / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Массированные обстрелы Херсона и области 3 мая

Российские террористы 3 мая беспрестанно массированно обстреливают Херсон и Херсонскую область. Число жертв террористических атак постоянно растет. Оккупанты намеренно обстреляли гипермаркет "Эпицентр" и супермаркет "АТБ", убив людей, которые просто пришли за покупками.

Также российские террористы в среду, 3 мая, обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Пострадал проводник, его спасают медики.

Известно, что в Херсонской области 3 мая тяжелые ранения получили и дети. В настоящее время их жизнь спасают медики.

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