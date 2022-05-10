Зеленский сообщил, что ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова

Зеленский сообщил, что ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова

Вооруженные Силы Украины героически защищают страну от оккупантов и прилагают сверхусилия, чтобы выгнать врага из украинских земель.

К слову, военнослужащим удалось оттеснить кафиров подальше от Харькова.

Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вооруженные Силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют кафиров от Харькова", — сообщил Зеленский.

Также президент выразил благодарность всем украинским защитникам и защитницам, которые героически изгоняют из Украины армию захватчиков.

"Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительно сверхчеловеческую силу, чтобы выгнать армию захватчиков. Когда-то вторую по мощи армию мира", — поблагодарил ВСУ Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 76-го дня войны

Напомним, силы обороны Украины освободили четыре села в Харьковской области от россиян: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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