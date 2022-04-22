Зеленский сообщил, что Запад наконец-то предоставляет Украине необходимое вооружение для ВСУ

Снабжение необходимого вооружения для Вооруженных сил Украины — это вопрос номер один для Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что западные партнеры наконец-то поставляют Украине необходимое вооружение, которое она просила с начала полномасштабного российского вторжения. Какое именно вооружение получает армия Украины от Запада – глава государства не раскрыл.

Об этом Зеленский рассказал в традиционном видеообращении по поводу ситуации с войной в Украине.

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"Как и каждое утро, как и каждый день, как и каждый вечер мы сегодня уделяли максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием. Это задача номер один для нашего государства. И я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец-то нас услышали. Которые передают нам именно то, что мы просили. Потому что мы точно знаем, что с этим оружием мы сможем спасти жизнь тысяч людей. И можем показать оккупантам, что день, когда они будут вынуждены покинуть Украину, близится", — сказал Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 58 дня войны

Напомним, в этом же обращении к украинцам Зеленский рассказал о мечте российских оккупантов.

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