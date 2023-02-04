Зеленский сообщил, где тяжелее всего на фронте: "Оккупант бросает все больше сил, чтобы сломать нашу защиту"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 4 февраля о жесткой ситуации на фронте, где Россия бросает все больше сил на то, чтобы сломать украинскую защиту.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас опять такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", – рассказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что сейчас, как и каждый из этих 346 дней, стойкость украинских воинов решает все.

"Не какие-то попытки и планы России. А храбрость и решительность наших бойцов. Результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции Украины. Крепость и единство нашего народа – всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство", – подчеркнул президент.

Он отметил, что сохранить все элементы стойкости Украины означает гарантировать победу.

Напомним, как сообщили в Минобороны 4 февраля, на этой неделе враг бросил все силы, чтобы прорвать украинскую оборону и окружить Бахмут. Противник также развернул мощное наступление на Лиманском направлении. Однако пока оккупанты успеха не добились.

В этот же день командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай рассказал, что ситуация в Бахмуте и вокруг города самая сложная за весь период войны. В последние дни вражеские войска очень усилили давление на позиции ВСУ: устраивают массированные артиллерийские и пехотные штурмы.

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