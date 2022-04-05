Зеленский сообщил, какой реакции мировых лидеров ожидает Украина после зверств оккупантов в Буче

Украина теперь должна получить все необходимое оружие, чтобы поскорее изгнать оккупантов и освободить все города.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вслед за громкими заявлениями мировых лидеров по поводу зверств российских оккупантов в Буче должны быть введены мощные санкции против страны-агрессора, а Украина должна получить необходимое оружие.

Об этом он говорил в своем обращении на ночь 5 апреля.

Украинский лидер подчеркнул, что санкционный ответ России на массовое убийство гражданских должен быть наконец мощным, и упрекнул за промедление с усилением давления на РФ.

"Неужели нужно было дождаться такого, чтобы отбросить сомнения и нерешительность? Неужели нужно было сотням наших людей погибнуть в мучениях, чтобы некоторые лидеры Европы наконец-то поняли, что российское государство заслуживает максимально жесткого давления? Это разрывает сердце каждому украинцу!" — подчеркнул он.

По его словам, те заявления, которые сейчас доносятся от всех мировых лидеров, должны были прозвучать давно, когда все было уже абсолютно понятно.

Зеленский также отметил, что Украина теперь должна получить все необходимое оружие, чтобы быстрее выгнать оккупантов и освободить все города.

"Если бы мы уже получили то, в чем нуждаемся, – все эти самолеты, танки, артиллерию, противоракетное и противокорабельное оружие, мы могли бы спасти тысячи людей. Я вас не виню – я виню только российских военных. Но вы могли бы помочь. Я продолжу говорить это в глаза всем, от кого зависит решение об оружии для Украины”, — сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 40-го дня войны

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что ужасные фотографии погибших из украинской Бучи свидетельствуют, что не нужно искать компромисс с агрессором любой ценой, но в то же время Украине сейчас нужно много оружия.

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