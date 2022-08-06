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Зеленский сообщил, на что именно российская армия делает ставку в войне с Украиной

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Зеленский сообщил, на что именно российская армия делает ставку в войне с Украиной

Фото: Офис президента Украины

За эту неделю, по словам президента, Вооруженные силы Украины и наша разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов.

Российская армия не изменит своей тактики. Оккупанты знают, что проигрывают украинцам в прямых боях, уступают в мастерстве, и поэтому враг делает такую ставку на артиллерию и тотальные обстрелы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 августа.

"Они пытаются разрушить все перед собой и зайти на руины. И я благодарен каждому и каждой, кто и в таких условиях все же сдерживает оккупантов на Донбассе, Харьковщине, Николаевском направлении – везде, где сейчас острое противостояние", — отметил он.

За эту неделю, по словам президента, Вооруженные силы Украины и наша разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов.

"И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь всех нас, жизнь украинских военных и гражданских", — подытожил он.

Напомним, по мнению командующего обороной Николаева генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, горячая фаза войны закончится до конца 2022 года.

Сильные результаты ВСУ и новое оружие от США – обращение Зеленского за 6 августа

Сильные результаты ВСУ и новое оружие от США – обращение Зеленского за 6 августа

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