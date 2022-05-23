Зеленский сообщил, на каких направлениях враг сосредоточил наибольшую активность

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас самая тяжелая боевая ситуация на Донбассе.
Зеленский сообщил, что оккупанты сейчас сосредоточили наибольшую боевую активность на захвате Бахмута, Попасной, Северодонецка.
Об этом президент Украины сказал в своем вечернем видеообращении.
"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас – на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк – на этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность на этот час. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как делают это сейчас российские военные", – сообщил Зеленский.
Напомним, ранее президент Зеленский выразил свое мнение, что между войной в Украине и мировой пандемией коронавируса можно провести аналогии.
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