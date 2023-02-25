Зеленский сообщил о "болезненных боях" на Донбассе и отметил работу украинских защитников

В частности, президент отметил за героизм, результативность воюющих на Бахмутском направлении бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о жестких и болезненных боях на Донетчине и Луганщине, а также отметил работу украинских бойцов по разным направлениям.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 25 февраля.

"Глобальный центр силы и смелости сейчас здесь, в Украине, именно в наших людях, защищающих наше государство. Которые защищают нашу землю, нашу Донетчину, нашу Луганщину, все наши земли, где продолжаются очень жесткие и болезненные бои", — подчеркнул Зеленский.

"Я благодарю каждого нашего воина, всех, кто стойко, сильно, смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага и за мощный результат на востоке. Результат на востоке, чтобы как следствие мы имели результат на всех других направлениях", — отметил президент.

Он отметил бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады и 77-й отдельной аэромобильной бригады за героизм, результативность на Бахмутском направлении: "Молодцы, ребята!"

"Артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь", морпехи 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Остроградского, пехотинцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Гандзюка и 72-й отдельной бригады имени Черных Запорожцев, а также десантники 79-ки – все на Донбассе – я благодарю вас, ребята, за достойный отпор врагу!" – провозгласил Зеленский.

Он также поблагодарил всех военнослужащих Инженерно-авиационной службы авиации ВСУ: "Всех тех, кто работает на земле, чтобы Украина побеждала в небе".

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Глава государства отметил, что 25 февраля – профессиональный праздник украинских военных авиационных инженеров. Президент сказал, что это люди, чьи профессионализм, надежность полностью подтвердила украинская способность защищать небо.

"Я благодарю всех, кто вносит этот инженерно-авиационный вклад в приближение нашей победы! Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто помогает защищать Украину от российской агрессии!" – резюмировал Зеленский.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на вечер 25 февраля, российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Враг устраивает обстрелы, от которых страдают мирные украинцы.

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