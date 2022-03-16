Зеленский сообщил о ликвидации российского генерала и сотен солдат-оккупантов

Россия продолжает обстреливать украинские города и сбрасывать бомбы.

Во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили, по меньшей мере, одного генерала РФ, сотен оккупантов и их боевую технику.

Об этом в ночном обращении 16 марта сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты сегодня не имели успеха. Хотя бросали в бой тысячи своих людей на севере, на востоке, на юге нашего государства. Враг потерял технику, еще сотни солдат. Очень много погибших российских срочников, десятки офицеров. Среди убитых оккупантов — еще один генерал. Минимум один генерал сегодня", — отметил глава государства.

В то же время российские оккупанты продолжают уничтожать украинские города и убивают гражданское население.

"Оккупанты совершили новые и очевидные военные преступления — обстреливали мирные города, гражданскую инфраструктуру. Количество ракет, которые Россия применила против Украины, уже превышает 900. Авиабомб — столько, что их невозможно подсчитать", — сказал Зеленский.

ТСН.ua

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