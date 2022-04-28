Зеленский сообщил о планах направить заблокированные активы россиян на возобновление Украины

Зеленский сообщил о планах направить заблокированные активы россиян на возобновление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы направить заблокированные активы россиян для компенсации за войну.

Россия должна компенсировать средства за совершенное на территории Украины.

Об этом Зеленский сказал во время традиционного видеообращения 28 апреля.

"Работаем также, чтобы направить заблокированные активы российских подсанкционных лиц и российского государства для компенсации Украине за эту войну и восстановления нормальной жизни", — отметил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стабилизировать мировой продовольственный рынок может украинский экспорт.