Президент Украины / © Associated Press

Реклама

С 21 августа и по сегодняшний день, 8 октября, российская армия потеряла в районе Доброполья более 12 тысяч военных. Из них более 7200 — безвозвратные потери.

Президент Украины сообщил об этом в своем обращении 8 октября.

Он уточнил, что речь идет только о районах Покровска и Доброполья.

Реклама

Зеленский выслушал подробный доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, который длился почти час. Обсуждали ситуацию по всем направлениям фронта, подготовку украинских бригад и обеспечение войск.

Особое внимание было уделено Добропольской контрнаступательной операции.

«От ее начала и до сегодняшнего дня у россиян уже более 12 тысяч потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более 7200 — безвозвратные потери», — сказал президент.

Он добавил, что это показатель эффективности наших сил обороны и мотивации воинов, останавливающих врага и уничтожающих его технику и живую силу.

Реклама

Также продолжаются активные боевые действия на других участках фронта. В частности, в Купянске украинские подразделения устойчиво удерживают позиции, а на Новопавловском направлении продолжаются активные оборонные действия, которые уже дают положительные результаты.

Напомним, россияне атакуют город Доброполье, который находится в 12 км от линии фронта.

Когда-то уютный городок роз и парков оккупанты продолжают выжигать дронами и авиабомбами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: МОТОРОШНЫЕ КАДРЫ ИЗ ДОБРОПОЛЬЯ: признание тех, кто до последнего НЕ ХОЧЕТ УЕЗЖАТЬ