Нет потерь позиций: Зеленский о ситуации на отдельных направлениях фронта

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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На некоторых участках фронта Силам обороны удалось остановить врага и восстановить контроль над важными позициями.

О текущей ситуации в разных направлениях фронта сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу, 14 июня.

По его словам, ситуация на Южно-Слободском направлении , охватывающая Купянский и Харьковский отрезки, остается стабильной — потерь позиций нет.

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«У нас есть Южно-Слободское направление: это Купянское, Харьковское направление. Там нет потерь позиций. Я вам говорю о ситуации через неделю. У меня был сегодня доклад всех военных. Северо-Слободское, которое мы называем Сумским направлением. Мы выравниваем позицию», — заметил президент.

Зеленский подчеркнул, что там сосредоточено 53 тысяч российских военных. Бои продолжаются вдоль границы, при этом враг остановлен, а максимальная глубина, на которой происходят боевые действия, составляет 7 километров от границы. Это, по словам Президента, важно для понимания того, «как далеко Сумы» от линии фронта.

Среди основных мест боев он назвал Андреевку, Кондратовку, Алексеевку, Константиновку (не путать с Константиновкой на Восточном направлении), а также Юнаковку .

«Сегодня в Андреевке восстановлен контроль. И в других этих направлениях, о которых я сказал, продолжаются бои, добавил президент.

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Что касается Луганского направления , то Зеленский заявил, что угроза там ликвидирована. В то же время в направлении Константиновки (Восточное направление) продолжаются серьезные бои. Раньше противник имел преимущество, но теперь украинские войска «продвигаются вдоль трассы», и «продвижения врага нет», хотя бои остаются жесткими. На Днепровском направлении также продолжаются бои, однако продвижений со стороны врага на сегодняшний день не зафиксировано.

Напомним, ВСУ ударили по военным заводам РФ , где производили взрывчатые вещества. В частности, было поражено предприятие АО «ННК» в Самарской области – одного из ведущих производителей компонентов взрывчатки. В районе завода зафиксированы взрывы и пожар.