Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации на фронте, в частности, в Сумской области из 18 важных точек, среди которых были и оккупированные села, шесть уже освобождены.

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с журналистами 12 августа.

«Сумщина. Там было у нас 18 точек — оккупированных сел или важных точек. Шесть освобождены. То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости», — сказал он.

В двух населенных пунктах украинские военные вышли прямо на границу с Россией.

«В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Я думаю, что там более-менее позитив», — отметил президент.

Со ссылкой на доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского президент отметил, что удалось зачистить еще около 900 метров территории возле нескольких пунктов вблизи границы.

В Запорожской области, по его словам, украинские силы удерживают свои позиции.

Что касается Луганщины, то Зеленский не раскрыл деталей, но сообщил о продвижении на один километр вглубь вражеских позиций.

«Не могу уточнить, какие подразделения действуют и где именно, потому что операция продолжается», — пояснил он.

На Харьковском направлении ситуация остается стабильной.

«Харьковское направление — стоим», — заявил президент.

Самая сложная ситуация — Краматорск, Доброполье-Краматорск

В то же время, самой сложной президент назвал обстановку в районе Краматорска и на направлении Доброполье — Краматорск. Там группы российских военных смогли продвинуться около 10 км в нескольких точках, однако без использования техники — только со стрелковым оружием. Часть из них уже ликвидирована, некоторые взяты в плен, а остальных планируют уничтожить в ближайшее время.

«Группы русских продвинулись около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам ясна», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что целью такого продвижения является создание информационного эффекта до 15 августа, накануне встречи Путина с Трампом, в частности, в американском медиапространстве, чтобы показать якобы успехи российских войск.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что Украина уже выстояла в войне за независимость. Президент Украины подчеркнул, что для завершения войны необходимо стоять на собственной правде, не сдавая самое главное — свободу и независимость.

Он также анонсировал встречу с президентом США Трампом и главой Кремля Путиным.