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Зеленский сообщил о ситуации с Patriot и ракетами к ним
Украина осторожно использует ракеты для Patriot против самых сложных целей, и партнеры продолжают помогать с их поставками.
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что ракеты к системам Patriot пока есть и анонсировал «некоторые решения» относительно дополнительных систем.
Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами 27 мая.
По словам Зеленского, у Украины есть партнеры, которые помогают ей с ракетами для Patriot.
«Ракеты для Patriot мы используем, как и использовали, осторожно. Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают Patriot», — сказал президент.
Он также анонсировал решения о дополнительных системах Patriot для Украины.
"Относительно дополнительных систем, я думаю, что мы приближаемся к некоторым решениям, но пока не могу вам сказать. Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО мы уже совсем близко», — рассказал Зеленский.
Напомним, накануне издание The Washington Post сообщило, что у украинской власти растет обеспокоенность из-за нехватки современных средств ПВО, особенно систем Patriot. По словам источников издания, США больше не хотят передавать Украине Patriot в качестве помощи, а лишь обсуждают возможность продажи этих систем.
К слову, в то же время издание Le Monde информировало, что у Украины закончились ракеты для комплексов SAMP/T, и что государство за полтора года не получило ни одной ракеты для систем Crotale.