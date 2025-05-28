Зеленский сообщил о ситуации с Patriot и ракетами к ним

Системы Patriot / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что ракеты к системам Patriot пока есть и анонсировал «некоторые решения» относительно дополнительных систем.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами 27 мая.

По словам Зеленского, у Украины есть партнеры, которые помогают ей с ракетами для Patriot.

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«Ракеты для Patriot мы используем, как и использовали, осторожно. Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают Patriot», — сказал президент.

Он также анонсировал решения о дополнительных системах Patriot для Украины.

"Относительно дополнительных систем, я думаю, что мы приближаемся к некоторым решениям, но пока не могу вам сказать. Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО мы уже совсем близко», — рассказал Зеленский.

Напомним, накануне издание The Washington Post сообщило, что у украинской власти растет обеспокоенность из-за нехватки современных средств ПВО, особенно систем Patriot. По словам источников издания, США больше не хотят передавать Украине Patriot в качестве помощи, а лишь обсуждают возможность продажи этих систем.

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К слову, в то же время издание Le Monde информировало, что у Украины закончились ракеты для комплексов SAMP/T, и что государство за полтора года не получило ни одной ракеты для систем Crotale.