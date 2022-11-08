Зеленский сообщил о сложной ситуации по всему фронту: где самые тяжелые бои

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 8 ноября, что ситуация сложная по всему фронту, однако особенно тяжело в Донецкой области.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Пока определенное уменьшение количества новостей с фронта, сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше. Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои. Особенно тяжело по-прежнему в Донецкой области", — отметил президент.

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Он отметил, что активность оккупантов там сохраняется на сверхвысоком уровне: десятки атак ежесуточно.

"Они несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ у них не изменился — так же выйти на админграницу Донетчины. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли. Спасибо всем нашим героям, которые держат позиции на Донбассе", — сказал Зеленский.

Он также проинформировал о ситуации в Херсонской области.

"Херсонщина. Четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно, аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории. Укрепляем наши позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал оккупантов удерживать в оккупации юг нашей страны", — рассказал глава государства.

"Восток. Шаг за шагом движемся к возвращению украинского флага во все наши города и громады. Активно укрепляем и границу", – добавил президент.

В Украине наступает решающий период войны, сообщил 8 ноября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он убежден, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли.

По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, коренной перелом в войне наступит в феврале-марте, поэтому в РФ к этому времени хотят договориться о прекращении боевых действий. Ведь врагу очень нужна передышка в войне.

Генерал-лейтенант из США Бен Ходжес убежден, что уже к концу года ВСУ могут освободить захваченные после 24 февраля территории, а к лету 2023-го – оккупированный Крым.

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