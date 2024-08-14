Зеленский сообщил о важных достижениях ВСУ в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на всех основных направлениях фронта, в частности на Торецком и Покровском, а также о ходе операции в Курской области.

Об этом говорится в официальном телеграм-канале президента.

Зеленский в своем телеграм-канале отметил, что в утреннем докладе Сырский очертил обстановку на всех ключевых фронтах, включая Торецкое и Покровское направления, и отчитался о развитии событий в Курской области. Президент подчеркнул важность не забывать о восточном фронте и поручил усилить направление из поставляемых партнерами пакетов.

Владимир Зеленский также отметил, что украинские войска продвигаются в Курской области на 1-2 км на разных участках фронта с начала суток. "От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят", – сказал президент.

Александр Сырский добавил, что группировки Сил обороны продолжают наступательную операцию в Курской области, в том числе в населенном пункте Суджа, где завершен поиск и уничтожение противника.

Напомним, Financial Times сообщало, что кандидат в президенты США Дональд Трамп обещает "за одну ночь" закончить войну в Украине, что вызывает беспокойство в Киеве. Украина готовится к возможным переговорам с Трампом, захватывая российские земли в Курской области.

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