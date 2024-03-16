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Зеленский сообщил об эффективности украинского дальнобойного оружия

Зеленский сообщил об эффективности украинского дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинский президент отметил успешные атаки дронов в глубоком тылу врага.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским спецслужбам и оборонно-промышленному комплексу за создание дальнобойных беспилотников, которые в последние недели демонстрируют свою эффективность.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в субботу, 16 марта.

"В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимость и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием. Я благодарю Вооруженные Силы Украины, Службу безопасности Украины, Главное управление разведки за новую украинскую дальнобойность. Конечно, спасибо нашему оборонно-промышленному комплексу – всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность – то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь будет всегда иметь свою собственную ударную силу в небе”, — подчеркнул он.

Также украинский президент отметил украинских воинов на передовой.

“Особенно в тех направлениях, где наиболее интенсивные бои. Покровское, Кураховский, Донецкая область, Купянское направление, юг. Благодарю все наши бригады, все боевые подразделения, которые уничтожают оккупанта, обеспечивают для нас большую стабильность на фронте”, — обратился он к бойцам.

Зеленский также сообщил о своем сегодняшнем разговоре с главкомом ВСУ Александром Сырским, в ходе которого обсуждалась оперативная ситуация — возможности украинских войск и угрозы от оккупантов.

"Чувствуется, что Вооруженные Силы Украины становятся крепче", — резюмировал президент.

Напомним, 16 марта в Службе безопасности Украины назвали результативной атаку дронов на три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области РФ, которая состоялась в ночь на 16 марта.

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