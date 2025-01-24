Зеленский сообщил подробности об обстреле "Шахедами" домов в Киевской области

Киевскую область атаковали дроны российского производства.
Вражеский обстрел Киевщины 24 января и попадание "Шахедов" в дома Броваров и Глевахи – это работа дронов, произведенных уже в России.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 24 января.
"Сначала Иран передавал России готовые "Шахеды", затем их собственное производство было освоено в Татарстане, на одной из национальных территорий, которую Москва до сих пор контролирует", — пояснил он.
Как заявил президент, произведённые в России дроны все равно содержат иностранные составляющие.
"Критические компоненты, без которых вообще был бы невозможен российский террор. Тридцать один "Шахед" за минувшую ночь — это примерно 2635 компонентов из других стран: микросхемы, переключатели, трансиверы", — добавил Зеленский.
Он в очередной раз подчеркнул, что все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты.
"И это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские "шахеды" бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну – куда им прикажут", – добавил. президент.
Напомним, в результате атаки Киевщины "Шахедами" три человека погибли, еще несколько были ранены.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужасные люди выбегали из квартир... СТРАХАНИЕ в ГЛЕВАСЕ на Киевщине
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