Зеленский сообщил, при каких условиях развертывание войны в Украине можно было предотвратить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все сильные стране мира отнеслись к ситуации в Украине серьезно.
Президент убежден, если бы лидеры стран не пытались построить дружеские отношения с Россией, а нажали бы на страну-агрессора, то войны в Украине бы не было.
Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.
"Разворачивание событий все же можно было прекратить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине, как к своей ситуации. Если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны", — заявил Зеленский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине необходимое оружие, чтобы сдержать давление россиян на востоке.
Читайте также:
- Арестович объяснил, почему угроза для Киева со стороны РФ теперь будет всегда
- Украинский истребитель сбил враждебную цель над Черновицкой областью
- "Россия планирует доесть Украину за 10 лет": Арестович рассказал, как в Кремле хотят вводить в заблуждение Запад