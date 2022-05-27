Зеленский сообщил, при каких условиях развертывание войны в Украине можно было предотвратить

Зеленский сообщил, при каких условиях развертывание войны в Украине можно было предотвратить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все сильные стране мира отнеслись к ситуации в Украине серьезно.

Президент убежден, если бы лидеры стран не пытались построить дружеские отношения с Россией, а нажали бы на страну-агрессора, то войны в Украине бы не было.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"Разворачивание событий все же можно было прекратить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине, как к своей ситуации. Если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине необходимое оружие, чтобы сдержать давление россиян на востоке.

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