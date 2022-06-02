Зеленский сообщил, сколько населенных пунктов Украины освобождено от российских войск

Однако кафиры контролируют почти 20% украинской территории.

Российские войска вошли в 3620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось уволить, еще 2603 предстоит уволить.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в обращении к политикам и народу Люксембурга.

"По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории, почти 125 тыс. кв км — это значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых", — отметил президент.

В то же время он напомнил, что россия развязала войну против Украины еще восемь лет назад и в результате захватнических действий с 2014 года по 24 февраля этого года контролировала почти 43 тыс. кв км территории — Крыма и трети Донбасса и Луганщины.

Также он проинформировал, что в настоящее время около 300 тыс. кв км украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами, снарядами.

Зеленский добавил, что 12 млн украинцев стали внутренними переселенцами, более 5 млн, среди которых, в основном, женщины и дети, выехали за границу.

Напомним, в Николаевской области кафиры во время обстрела повредили 23 объекта инфраструктуры.

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