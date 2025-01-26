Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю

За последнюю неделю Украина подверглась сотням российских атак различными типами оружия. По нашей территории было выпущено около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов, более 20 ракет разных типов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю

Как подчеркнул Зеленский, только решительность может приостановить таких террористов.

"Постоянно работаем с партнерами, чтобы увеличить возможности нашей обороны и снизить способность России терроризировать Украину", — отметил глава государства.

Он акцентировал: дальнобойность, санкции и снижение цены на нефть важны.

"Главное – все делать в единстве и решительно защищать жизнь", – заключил украинский лидер.

Ранее говорилось о том, что имеющихся сейчас европейских армий недостаточно, чтобы остановить, Россию в случае нового вторжения. По мнению Зеленского, Украина должна увеличивать свою армию.

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