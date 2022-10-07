Зеленский сообщил, сколько территории на востоке Украины ВСУ за неделю освободили от российского псевдореферендума

Только в течение 3-7 октября украинскими воинами было деоккупировано, а значит, освобождено от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке Украины и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 7 октября.

"Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2 434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов. Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума", — отметил президент.

Он добавил, что ВСУ обязательно дойдут и до земель, оккупированных Россией ранее. А также Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину.

"Благодарю всех наших защитников и защитниц, которые это обеспечивают", — добавил он.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что переговоры будут, но только с новыми российскими властями. А Матвиенко он порекомендовал думать "о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге".

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