Зеленский сообщил, сколько украинцев были вынуждены покинуть свои дома и убегать от войны

Абсолютное большинство из них – женщины с детьми.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько украинцев покинули свои дома в поисках безопасного места.
Об этом он сказал 26 марта на 20 Дохийском форуме.
Так, по словам президента, уже 10 млн человек стали переселенцами в Украине, а более 3,5 млн были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности.
"Абсолютное большинство из них – женщины с детьми. Это уже называют миграционным кризисом, но говорить так сейчас – это ошибка, потому что настоящий миграционный кризис, настоящие проблемы еще впереди", — подчеркнул Зеленский.
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