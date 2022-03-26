Зеленский сообщил, сколько украинцев были вынуждены покинуть свои дома и убегать от войны

Зеленский сообщил, сколько украинцев были вынуждены покинуть свои дома и убегать от войны

Абсолютное большинство из них – женщины с детьми.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько украинцев покинули свои дома в поисках безопасного места.

Об этом он сказал 26 марта на 20 Дохийском форуме.

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Так, по словам президента, уже 10 млн человек стали переселенцами в Украине, а более 3,5 млн были вынуждены уехать за границу в поисках безопасности.

"Абсолютное большинство из них – женщины с детьми. Это уже называют миграционным кризисом, но говорить так сейчас – это ошибка, потому что настоящий миграционный кризис, настоящие проблемы еще впереди", — подчеркнул Зеленский.

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