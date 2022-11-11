Зеленский сообщил условия, при которых Киев сядет за стол переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ при изменении ее риторики и когда страна-агрессор признает себя оккупантом.

Об этом он заявил в интервью CNN.

"Я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты. И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации – ни от Путина, ни от кого-либо еще", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, он указал, что настаивает на возвращении всех территорий Украины, в том числе и аннексированного в 2014 году Крыма, для восстановления справедливости.

Напомним, что ранее американское издание Politico сообщило, что якобы Зеленский изменил свою позицию по мирным переговорам с Владимиром Путиным из-за подталкивания к этому Киева администрацией Байдена.

Однако позже эту информацию опровергли как в украинском МИДе, так и у Байдена. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США ждут от России четких сигналов о готовности к серьезным переговорам для установления мира в Украине. В то же время Вашингтон не давит на Киев по поводу переговоров.

"Соединенные Штаты не давят на Украину и не настаивают на каких-либо вещах", – заверил советник американского президента.

В то же время официальный представитель Госдепа США Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон не видит признаков готовности Москвы к участию в переговорах с Украиной. При этом президент США Джо Байден заявил, что вопрос переговоров с Россией зависит от Украины.

Вновь заговорили о переговорах и в стране-агрессоре. Так, накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В МИД Украины назвали это заявление очередным дымовым занавесом и подчеркнули, что российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда оккупанты терпят поражение на поле боя.

Стоит отметить, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, а россияне заявляют об отступлении из Херсона на левый берег Днепра.

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