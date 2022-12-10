Зеленский сообщил, в какой области — самая сложная ситуация с электричеством: "Свыше 1,5 млн человек сидят без света"

После последней атаки россиян 5 декабря энергосистема Украины все еще восстанавливается. Самая сложная ситуация – в Одесской области. Там по состоянию на вечер 10 декабря более 1,5 миллиона человек сидят без света.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении поздно вечером 10 декабря.

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Также, по словам главы государства, значительный дефицит электроэнергии наблюдается во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

Зеленский добавил, что в Одесской области подключили только критическую инфраструктуру. Но заверил, что энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть свет в каждый дом. На это, по словам президента, нужно несколько дней.

"В общей сложности российские террористы использовали против Одесщины 15 "Шахедов". Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть настоящее отношение России к Одессе, отношение к одесситам – сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу. Нашим защитникам небо удалось сбить". из 15. Молодцы. К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы , а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление", — сказал политик.

Зеленский попросил помочь тем людям, которые не в состоянии сами справиться из-за отсутствия света. Он напомнил, что в области развернуты "Пункты несокрушимости", где можно согреться, зарядить технику и получить необходимую помощь.

"Пожалуйста, пока идет ремонт, помогите своим знакомым, своим соседям, пожилым людям в Одессе найти и воспользоваться Пунктами Несокрушимости. Пункты Несокрушимости развернуты. Там можно согреться, зарядить технику, воспользоваться связью, получить необходимую, важную поддержку", — отметил Зеленский.

"Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния – в системе сохраняется значительный дефицит. Надо понимать: даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами Почти каждый день бывают попадания в энергообъекты Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе Очень трудно дается и восстановление Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы. И я благодарю каждого и каждого, кто работает, чтобы вернуть свет и сохранить энергосистему", — рассказал он.

Россия атаковала Одесскую область: что известно

Российские оккупанты атаковали Одесщину дронами-камикадзе в ночь на 10 декабря. В результате атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Так что в Одессе пришлось отключить от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры.

Напомним, Одесса и вся область до сих пор остаются без света из-за атаки РФ и времени на восстановление энергообъектов понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Из-за дефицита электроэнергии в Одессе прекратил работу весь электротранспорт.

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