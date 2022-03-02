Зеленский создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам

Зеленский создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам

Созданный штаб будет оказывать помощь нашим гражданам, пострадавшим от российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией РФ против нашего государства.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 2 марта.

"Из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости.

Чтобы эффективно оказывать пострадавшим гражданам помощь, Глава государства создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб будет работать по трем направлениям:

гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;

помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;

помощь от органов власти военным администрациям и общинам.

Председателем Координационного штаба определен руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В состав штаба вошли: заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерство социальной политики.

Деятельность Координационного штаба будет освещать советник руководителя Офиса Президента по коммуникациям Дария Заровна.

Согласно указу Кабинет Министров Украины должен обеспечить оперативное взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом. Также правительство должно наладить эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Национальному банку Украины рекомендовано открыть специальный счет с целью сбора средств для оказания гуманитарной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.