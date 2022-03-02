Зеленский создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам

Созданный штаб будет оказывать помощь нашим гражданам, пострадавшим от российского вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией РФ против нашего государства.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, 2 марта.
"Из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости.
Чтобы эффективно оказывать пострадавшим гражданам помощь, Глава государства создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды", — говорится в сообщении.
Отмечается, что штаб будет работать по трем направлениям:
- гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;
- помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;
- помощь от органов власти военным администрациям и общинам.
Председателем Координационного штаба определен руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
В состав штаба вошли: заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерство социальной политики.
Деятельность Координационного штаба будет освещать советник руководителя Офиса Президента по коммуникациям Дария Заровна.
Согласно указу Кабинет Министров Украины должен обеспечить оперативное взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом. Также правительство должно наладить эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи Украине.
Национальному банку Украины рекомендовано открыть специальный счет с целью сбора средств для оказания гуманитарной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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