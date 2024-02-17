Зеленский сравнил потери оккупантов и украинских военных в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потери оккупационной армии РФ и Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области.

Об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Зеленский подчеркнул, что не может рассказать о потерях сил обороны Украины. Впрочем, в Авдеевке было "один к семи".

"Я не могу вам назвать наши потери. Но в Авдеевке, я могу вам сказать, что было 1 до 7. На одного украинца приходится семь россиян", – рассказал глава государства.

Напомним, Генштаб ВСУ назвал потери врага по состоянию на 17 февраля 2024 года. Известно, что уже ликвидировано 401350 солдат армии Российской Федерации. В частности, за минувшие сутки – 1050 оккупантов.

К слову, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.

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