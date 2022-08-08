Зеленский требует ввести санкции против России из-за заминирования оккупантами Запорожской АЭС

Мир должен помнить о трагедии Чернобыля обратить внимание на то, что на Запорожской АЭС есть шесть энергоблоков.

Об этом 8 августа сказал президент Украины во время обращения к украинцам.

"Активно информируем мир о российском ядерном шантаже — об обстрелах и минировании объектов Запорожской АЭС. Уже есть ответные реакции международного сообщества. Но нужно ускорять ответные действия. Россия не будет учитывать слова и беспокойства. Нужны новые санкции против государства-террориста и всего российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы. Мир не должен забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе. Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе, Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", — сказал Зеленский.

Напомним, Украина направила ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на Запорожскую АЭС.

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